Tufão Bualoi atinge centro das Filipinas com rajadas de vento até 165 kms/h
O tufão Bualoi atingiu o centro das Filipinas na noite de quinta-feira com rajadas de vento de até 165 quilómetros por hora, dias depois de o supertufão Ragasa ter deixado uma dezena de mortos no país.
O ciclone, conhecido no arquipélago como Opong, atingiu a categoria de tufão na noite passada e atingiu terra pela primeira vez na província de Samar Oriental antes da meia-noite, de acordo com a agência meteorológica filipina (Pagasa). Em seguida, atingiu pela segunda vez a costa por volta das 04:00 horas locais (20:00 de quinta-feira TMG) em Masbate.
Entretanto, rebaixado para a categoria de tempestade tropical severa, com ventos sustentados de até 110 quilómetros por hora e rajadas de até 150, o Bualoi vai continuar a avançar em direção noroeste, prevendo-se que afete várias províncias centrais, mas sem passar diretamente pela capital, Manila, de acordo com a Pagasa.
O Governo das Filipinas ordenou evacuações preventivas na quinta-feira e hoje as instituições públicas e as escolas permaneceram fechadas, tanto na capital como em várias províncias.
A tempestade tropical severa chegou ao arquipélago depois do supertufão Ragasa atingir o norte do país na passada segunda-feira, causando, pelo menos, uma dezena de mortos e 17 feridos entre milhares de evacuados.
Os tufões são fenómenos recorrentes no sudeste asiático, quando as águas quentes do oceano Pacífico favorecem a formação de ciclones, e países como as Filipinas são atingidos todos os anos por cerca de vinte dessas tempestades tropicais, especialmente na estação das chuvas, que geralmente começa em junho e termina em novembro ou dezembro.
Estes dois tufões atingem o arquipélago numa altura em que se encontra mergulhado numa onda de indignação pela corrupção em projetos milionários de controlo de inundações, concebidos para proteger os cidadãos dos efeitos dos tufões e inundações, e supostamente concluídos, mas na realidade inexistentes ou de baixa qualidade.