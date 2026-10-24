Tufão Champi ruma ao Japão após provocar um morto e 171 feridos em Taiwan

De acordo com a emissora pública japonesa, o Champi já fez pelo menos dois feridos no sul do arquipélago.

Uma mulher com cerca de 70 anos ficou ferida na cidade de Miyakojima ao cair devido aos ventos fortes associados ao Champi, enquanto uma menina de 07 anos ficou ferida quando uma janela rebentou na cidade de Yonaguni.

Dezenas de voos foram ainda cancelados em Okinawa e na vizinha província de Kagoshima. Ambas permanecem sob alerta da Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) devido às chuvas intensas e ao risco de deslizamentos de terra.

Segundo a JMA, às 10:00 (02:00 em Lisboa), o Champi encontrava-se a cerca de 50 quilómetros a norte-nordeste da ilha de Yonaguni, acompanhado por rajadas de vento até 108 quilómetros por hora.

O organismo meteorológico prevê que o sistema continue a avançar em direção à ilha de Kyushu, no sudoeste, onde poderá atingir o continente na segunda-feira, depois de perder força.

O tufão Champi provocou pelo menos um morto e mais de 500 feridos em Taiwan, onde cerca de 70 mil habitações ficaram sem eletricidade e milhares de pessoas foram retiradas de zonas de risco, anunciaram hoje as autoridades locais.

A tempestade obrigou ao encerramento de escolas, serviços públicos e mercados financeiros, além do cancelamento de cerca de mil voos.

Segundo a agência de notícias taiwanesa CNA, cerca de 70 mil habitações sofreram cortes no fornecimento de eletricidade, das quais aproximadamente 20 mil continuavam sem luz.

As autoridades retiraram mais de cinco mil pessoas de zonas montanhosas e emitiram alertas para chuvas torrenciais e ventos fortes, apelando à população, sobretudo aos residentes em áreas costeiras, para procurar abrigo.

A tempestade provocou a morte de um homem, arrastado pelas ondas numa praia do distrito de Pingtung, no sul da ilha, e deixou 171 feridos, muitos dos quais devido a quedas de motociclos ou acidentes de viação.

Na China continental, alguns serviços ferroviários foram suspensos e dezenas de milhares de pessoas foram retiradas das habitações na capital financeira do país, Xangai (leste).

O Champi tornou-se, no início desta semana, uma das tempestades mais intensas registadas no planeta desde o início do ano, com ventos sustentados próximos dos 300 quilómetros por hora durante a passagem pelo mar das Filipinas, segundo o Centro Conjunto de Alerta de Tufões dos Estados Unidos.

Os tufões são frequentes nesta região durante o verão e o outono, quando as águas quentes do Pacífico favorecem a formação de ciclones tropicais que podem provocar danos significativos e perturbar os transportes e a atividade económica.