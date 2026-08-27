Tufão Saudel aproxima-se do leste da China após passagem do Narra pelo sul

O Centro Meteorológico Nacional situou o Saudel, durante a madrugada, no mar do Leste da China, a cerca de 485 quilómetros da fronteira entre as províncias de Fujian e Zhejiang, no sudeste do país, com ventos máximos de 40 metros por segundo junto ao centro.

O sistema, que enfraqueceu de tufão forte para tufão, avançava em direção a oeste-sudoeste e poderá atingir terra entre a noite de hoje e a manhã de sexta-feira, na faixa costeira entre Zhejiang e Fujian, segundo a imprensa estatal.

As autoridades preveem que o Saudel provoque ventos fortes no leste e sudeste da China, incluindo no mar do Leste da China, no estuário do rio Yangtzé, na baía de Hangzhou e nas costas de Zhejiang e Fujian, com rajadas mais intensas nas zonas próximas do centro do tufão.

O impacto sobre o transporte aéreo era ainda limitado nas primeiras horas de hoje nos principais aeroportos do leste e sudeste do país, embora o aeroporto de Ningbo tenha anunciado que vai suspender os voos a partir das 23:30 (16:30 em Lisboa), devido à passagem do Saudel.

Segundo dados da plataforma Feichangzhun, cerca das 09:30 (02:30 em Lisboa), os aeroportos de Xangai-Pudong, Xangai-Hongqiao, Hangzhou, Wenzhou, Ningbo e Fuzhou funcionavam com "normalidade", embora Ningbo e Wenzhou registassem já dezenas de cancelamentos.

Em paralelo, as chuvas associadas ao tufão Narra, que atingiu esta semana as províncias de Hainan e Guangdong, depois de provocar inundações em Guangxi, vão continuar a afetar zonas do sul do país.

Os meteorologistas alertaram que a combinação de vários sistemas tropicais recentes poderá aumentar o risco de enxurradas, deslizamentos de terras e inundações em áreas já afetadas pela chuva.

A passagem do Narra e do Saudel ocorre num verão marcado na China por tufões, chuvas torrenciais, inundações e deslizamentos de terras, que causaram dezenas de mortos e levaram à retirada preventiva de centenas de milhares de pessoas.