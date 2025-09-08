Tufão Tapah atinge sul da China e obriga à suspensão de aulas

De acordo com o Centro Meteorológico da China, o Tapah tocou a terra às 08:50 locais (01:50, em Lisboa) no município de Taishan, com ventos sustentados de até 108 quilómetros por hora e uma pressão atmosférica mínima de 978 hectopascais.

As previsões apontam que o fenómeno seguirá para noroeste a cerca de 20 km/h, enfraquecendo gradualmente à medida que avança para o interior, após provocar ventos intensos e chuvas torrenciais em amplas zonas das províncias de Guangdong, que faz fronteira com Macau, e Guangxi.

As autoridades locais ativaram no domingo os níveis de alerta laranja e amarelo -- segundo e terceiro mais altos numa escala de quatro -- o que levou ao encerramento de jardins de infância, escolas primárias e secundárias, bem como à suspensão de obras e atividades turísticas ao ar livre.

Cidades como Shenzhen, Macau, Zhuhai e Jiangmen ordenaram ainda a paralisação de atividades ao ar livre e procederam à retirada preventiva de milhares de residentes em áreas costeiras consideradas de risco.

Todos os anos, China e Taiwan são afetados por vários tufões durante as estações de verão e outono, quando as águas quentes do Pacífico ocidental favorecem a formação de ciclones tropicais, frequentemente associados a cheias, cortes de energia e disrupções nos transportes.

A presente temporada na China tem sido marcada por fenómenos de elevado impacto como o tufão Wipha, que provocou fortes chuvas no sul do país, e o Wutip, que afetou mais de 180 mil pessoas em Guangdong após um início tardio da época de tufões, atribuído por especialistas a padrões de alta pressão anómalos e alterações no regime das monções.