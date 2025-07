Tufão Wipha. Macau emite alerta máximo de tempestade tropical

Segundo os serviços meteorológicos, o aviso vai manter-se porque se espera que o vento se intensifique. Foi ainda emitido aviso amarelo para inundações.

O sinal 10 vai continuar em vigor durante a tarde (hora local) e "é esperado que o vento na região se intensifique", de acordo com um comunicado dos SMG.

Por volta das 12h00 locais, o tufão Wipha encontrava-se a cerca de 60 quilómetros a sudeste de Macau, indicou ainda a mesma fonte.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

O alerta amarelo de "storm surge" (maré de tempestade) continua em vigor, com a probabilidade "relativamente baixa" de passar para o aviso laranja - quando se prevê que o nível de água acima do pavimento atinja valores entre 0,5 e um metro.

Mais de cem pessoas em Macau recorreram aos centros de acolhimento de emergência, nas últimas horas.



O Governo de Macau decretou a suspensão dos transportes públicos e das escolas e o encerramento dos parques de estacionamento e dos postos fronteiriços que ligam o território e Zhuhai, no interior da China.

Já os Serviços de Saúde de Macau e o hospital privado Kiang Wu contabilizaram cinco feridos devido ao tufão.

As ligações marítimas estão suspensas e, com o hastear do sinal 9, a única ligação entre a península de Macau e a Taipa foi suspensa: o tabuleiro inferior da Ponte Sai Van foi encerrado. Deste modo, as quatro pontes estão intransitáveis.

As aulas dos ensinos infantil, primário e especial foram suspensas.

C/Lusa