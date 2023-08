Tunísia e Líbia acolhem 276 migrantes retidos na fronteira

A costa da Tunísia -- e especificamente a cidade portuária oriental de Sfax -- substituiu recentemente a Líbia como o principal ponto de partida para os migrantes africanos que partem em barcos precários para a Europa através do mar Mediterrâneo.

O porta-voz do Ministério do Interior da Tunísia, Faker Bouzghaya, referiu à agência Associated Press (AP) que o seu país assumiu a liderança de um grupo com a participação do Crescente Vermelho tunisino e do lado líbio, para que os migrantes fossem retirados da região.

"Foi alcançada uma solução consensual para acabar com o problema da presença de migrantes ilegais na área de fronteira entre os dois países", destacou, por sua vez, a Líbia.

A Tunísia acolheu 126 dos migrantes, incluindo 45 mulheres e oito crianças, e transferiu-os para duas cidades no sudeste, uma operação coordenada pelo Crescente Vermelho do país e a Organização para Migração, destacou o Ministério do Interior.

Do lado líbio, Ahmed Hamza, presidente do Comité Nacional de Direitos Humanos na Líbia, realçou que 150 migrantes foram transferidos por guardas de fronteira líbios para abrigos na capital, Trípoli.

Tunes foi responsabilizado recentemente por `despejar` os migrantes ao calor em `terra de ninguém`, perto do posto de fronteira de Ras Jedir.

Esta ação foi realizada na sequência de um acordo firmado esta quarta-feira, durante uma reunião em Tunes entre os ministros do Interior da Tunísia e Líbia.

Várias questões de segurança estiveram em discussão, incluindo como os dois países do norte da África podem conter a onda de migrantes que fogem de conflitos e da pobreza.

A Líbia tinha adiantado na quarta-feira que 27 migrantes da África subsaariana foram encontrados mortos pelas autoridades líbias no deserto ocidental, perto da fronteira com a Tunísia.

O ministro do Interior da Tunísia, Kamel Fekih, tinha revelado recentemente à AP que as autoridades recuperaram 901 corpos de migrantes do mar entre janeiro e 20 de julho.

Os traficantes de seres humanos lucram com a instabilidade na Líbia, desde a queda do regime de Moammar Kadafi em 2011.