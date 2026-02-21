Turistas em Moçambique cresceram quase 15% em 2025 para 1,27 milhões

De acordo com o governante, citado numa informação divulgada hoje por aquele ministério, Moçambique registou um fluxo de 1,09 milhões de turistas em 2024, um "indicador que reflete a retoma consistente e a crescente robustez do setor".

Este crescimento registou-se num ano ainda fortemente marcado, de janeiro a março, pelos protestos pós-eleitorais, que desde outubro de 2024 provocaram mais de 400 mortos e destruição.

O Governo moçambicano lançou sexta-feira, em Vilankulo, província de Inhambane, a segunda edição do Mozambique Tourism Summit 2026, em 05 e 06 de novembro, que pretende consolidar aquela zona como capital nacional do turismo e promover parcerias estratégicas na "projeção internacional da marca Moçambique".

A Lusa noticiou este mês que o número de turistas estrangeiros nos hotéis em Moçambique mais do que triplicou em cinco anos, para quase 760 mil em 2024, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o anuário estatístico do INE relativo a 2024, recentemente concluído, os hóspedes estrangeiros nos estabelecimentos hoteleiros do país passaram de 216.297 em 2020 para 757.458 em 2024, período que abrange as alterações legais que isentaram de vistos turistas de 29 países.

A província de Inhambane, no sul, considerada a mais turística do país, recebeu em 2024 um total de 170.292 turistas estrangeiros, mas esse movimento esteve concentrado na zona da capital, com 220.500 estrangeiros nos hotéis da província de Maputo, mais 179.587 na cidade de Maputo.

Já o número de hóspedes moçambicanos nos hotéis do país recuou 18%, de 1.336.088, em 2020, para 1.097.864, em 2024.

O Governo moçambicano lançou este mês um novo portal para registo de vistos de turismo `online`, depois de ter suspendido o pré-registo obrigatório em maio de 2025 devido a problemas técnicos no sistema.

"Através desta plataforma, todos aqueles que pretendem visitar Moçambique podem agora fazê-lo, aplicando [o pedido prévio] para ter autorização para viajar para Moçambique, obtendo o visto `online`", anunciou o ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga.

O novo portal, em https://evisa.gov.mz, foi apresentado na abertura da Conferência Nacional sobre Transformação Digital, em Maputo.

"Queremos, através deste meio, dar o primeiro passo para permitir que Moçambique seja de facto um destino turístico, atrativo, visitado por todos, e simplificar o processo de obtenção dessa autorização", acrescentou o ministro, ao apresentar a plataforma.

A Lusa noticiou em 19 de maio de 2025 que o Serviço Nacional de Migração (Senami) suspendeu, nessa altura, temporariamente, a obrigatoriedade de comunicação, com uma antecedência de 48 horas, para entrada em Moçambique aos turistas de 29 países isentos de visto, medida inicialmente anunciada em abril.

A obrigatoriedade de comunicação tinha sido divulgada num comunicado emitido pelo Posto de Travessia de Mavalane, no aeroporto internacional de Maputo, em 24 de abril.

Em abril de 2025 a medida gerou preocupação imediata nos agentes de viagens, dada a ausência desta imposição desde o início da isenção de vistos para turistas destes países, incluindo Portugal, em maio de 2023.

Na mesma informação, o Senami comunicava então que ficava "suspensa, com efeitos imediatos, a obrigatoriedade de comunicação prévia de 48 horas para entrada no território nacional", que deveria ser feita através de uma plataforma eletrónica - a mesma agora atualizada - , devido a "constrangimentos técnicos verificados no sistema de registo".

Moçambique introduziu em dezembro de 2022 o Visto Eletrónico (e-Visa) e, em 01 de maio de 2023, a isenção de vistos para cidadãos de 29 países, simplificando ainda a concessão de vistos de investimentos para períodos mais alargados a estrangeiros.