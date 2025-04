Foto: Dylan Martinez - Reuters

Está previsto para esta sexta-feira o início do julgamento do principal opositor do presidente da Turquia. Ekrem Imamoglu, autarca de Istambul, está detido há várias semanas por suspeitas de corrupção, num caso que a oposição classifica como perseguição política por parte do regime de Recep Tayyip Erdoğan.