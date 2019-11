Turquia e a Rússia deram início a patrulhas conjuntas na fronteira da Síria

O acordo alcançado entre Erdogan e Vladimir Putin estabelecia o prazo de terça feira, às 15 horas, para que a milícia curda das unidades de proteção do povo abandonasse aquele território.



A Turquia aponta estas milícias como organizações terroristas. Soldados e cerca de uma dezena de veículos militares russos e turcos são já avistados no noroeste da Siria, zona onde vão decorrer as patrulhas.