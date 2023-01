Turquia exige que Suécia e Finlândia entreguem até 130 "terroristas" para aprovar adesão à NATO

O presidente turco disse este domingo que para que Ancara dê o aval necessário para a adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, os dois países devem enviar até 130 “terroristas” para a Turquia.Os dois Estados nórdicos submeterem os pedidos de adesão à Aliança Atlântica o ano passado, por considerarem que a sua segurança estava em causa após a invasão da Ucrânia pela Rússia.A Turquia tem recusado admitir os dois países na NATO por considerar que ambos abrigam no seu território membros do PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão), que Ancara classifica como terroristas.O lembrete por parte de Ancara das suas exigências surge depois de o porta-voz de Erdogan ter alertado, no sábado, que o prazo para o Parlamento turco ratificar as propostas de adesão se estava a esgotar, dado que estão marcadas eleições presidenciais e parlamentares na Turquia para maio.

Suécia diz estar numa “boa posição”

Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro sueco disse esta segunda-feira estar em “boa posição” para garantir a ratificação da Turquia da sua candidatura à NATO.No entanto, ainda no sábado, a Turquia disse “não estar em condições” de ratificar a adesão da Suécia à NATO após um novo incidente entre os dois países na semana passada., disse Ibrahim Kalin, o principal assessor do presidente turco, afirmando que os deputados iriam provavelmente rejeitar o documento.Em causa está um protesto em Estocolmo, na semana passada, no qual foi pendurado um boneco que simulava o presidente turco enforcado."Estamos envolvidos neste processo há seis ou sete meses e não é bom para a Suécia aparecer sob esta luz", insistiu Kalin. "Queremos seguir em frente e progredir, mas se este tipo de incidentes continuar, isso atrasará o processo", avisou.“Acredito que isto seja uma reação aos eventos dos últimos dias”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, Pekka Haavisto, que disse não ter conhecimento de nenhuma nova exigência oficial da Turquia.

O que exige Ancara?

Em julho do ano passado, a Turquia, a Finlândia e a Suécia concordaram com um memorando conjunto, no qual descreviam como poderiam intensificar a sua colaboração.

À Finlândia em específico, Ancara exige também o fim do embargo à venda de armas, decretado em 2019, após a operação militar turca contra as milícias curdas na Síria.

Apesar de reconhecer que a Suécia tem tomado “decisões positivas”, a Turquia disse que ainda existem “passos importantes a serem dados” e exigiu mais “medidas positivas”, lamentando as restrições que permanecem às exportações suecas de equipamentos militares.







Por sua vez, o primeiro-ministro sueco disse, no início deste mês, que o Governo turco está a fazer uma série de exigências que Estocolmo “não pode nem quer cumprir”.Apesar disso, o secretário-geral da NATO considera que tanto Helsínquia como Estocolmo respeitaram o acordo e estão “claramente comprometidas com a cooperação a longo prazo com a Turquia". Por este motivo, Jens Stoltenberg espera uma adesão da Suécia e da Finlândia à Aliança ainda este ano, apesar de salientar que tudo depende da decisão do Parlamento turco e húngaro.