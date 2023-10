Turquia. Governo denuncia "atentado terrorista" após explosão em Ancara

por volta das 9h30 (menos duas em Lisboa) em frente ao portão de entrada da Direção-Geral de Segurança do nosso Ministério do Interior e realizaram um ataque à bomba", indicou o ministério, relatando dois feridos entre os polícias.



De acordo com a publicação na rede social X (ex-Twitter), o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse ainda que "um dos terroristas morreu e o outro foi neutralizado. Dois agentes da segurança ficaram levemente feridos no tiroteio".

Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur.



Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir.



Açılan ateş sırasında 2 Emniyet… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 1, 2023