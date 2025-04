Turquia multa Meta por se recusar a restringir conteúdos no Facebook e Instagram

O governo tem tentado restringir as vozes da oposição nas redes sociais depois de terem eclodido protestos, devido à detenção do autarca de Istambul, Ekrem Imamoglu, considerado o principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Rejeitámos os pedidos do governo turco para restringir conteúdo que é claramente de interesse público e fomos multados (...) como consequência", disse a Meta, em comunicado.

A empresa não divulgou o valor da multa, exceto para dizer que era "substancial" e não forneceu mais detalhes sobre os conteúdos que a Turquia pretendia bloquear.

"Os pedidos do governo para restringir o discurso online, juntamente com as ameaças de encerrar os serviços online, são severos e têm um efeito inibidor na capacidade das pessoas se expressarem", disse Meta.

Nos últimos anos, o governo turco tem procurado controlar cada vez mais as empresas de redes sociais.

Quando os protestos eclodiram após a detenção de Imamoglu, a 19 de março, muitas plataformas de redes sociais, como a X, o Instagram e o Facebook, foram bloqueadas.

Mais de 700 contas na X, incluindo pertencentes a jornalistas, órgãos de comunicação social, organizações da sociedade civil e grupos de estudantes, foram bloqueadas, de acordo com a Media and Law Studies Association.

A X disse que iria contestar a decisão do Governo turco.

Dezenas de pessoas foram detidas por mensagens, consideradas de apoio aos protestos, que foram publicadas nas redes sociais.