Turquia na Síria. Curdo relata fuga e situação de miséria

A sul de Kobani está um curdo que fugiu com a família. Vivia junto à fronteira e diz que está agora numa zona de deserto sem qualquer apoio.



Este homem explica do que tem medo e diz que a esperança está agora nas tropas do governo sírio que estão a combater a ofensiva turca.



Um apoio que os curdos pediram porque não têm alternativa.



Desde o início da ofensiva, na quarta-feira, já morreram pelo menos 133 combatentes curdos e 69 civis.



Do lado turco há notícia de 108 mortos entre as milícias qua apoiam o exército turco.



Na Turquia, a resposta dos curdos provocou 22 mortos.