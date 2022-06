Turquia pede à Grécia para desmilitarizar ilhas do Mar Egeu

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse, durante uma conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo da Macedónia do Norte, que a Grécia está a aumentar a presença militar nas ilhas do Mar Egeu, violando o Tratado de Lausanne de 1923 e o Tratado de Paris de 1947.

Cavusoglu lembrou que as ilhas foram cedidas à Grécia com a condição de serem mantidas desmilitarizadas.

"Os acordos existem, mas a Grécia está a violá-los. Está a militarizar-se. Se a Grécia não parar com essa violação, a soberania das ilhas será colocada em discussão", avisou o chefe da diplomacia turca.

A Grécia argumenta que a Turquia deliberadamente interpretou mal os tratados sobre a presença militar nas suas ilhas orientais e diz que tem fundamentos legais para se defender após ações hostis de Ancara, incluindo a ameaça de guerra no caso de Atenas pretender estender as suas águas territoriais.

Os comentários do ministro turco ocorrem em plena nova escalada nas tensões entre estes dois aliados da NATO que têm um histórico de disputas sobre várias matérias, incluindo a exploração de recursos minerais no Mediterrâneo oriental e disputas de reivindicações no Mar Egeu.

No mês passado, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou que iria cortar relações políticas com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, expressando descontentamento com os comentários que o líder grego fez durante uma recente viagem aos EUA, incluindo sugestões de que o Congresso deveria bloquear a aquisição de caças F-16 pela Turquia.

Em Atenas, Mitsotakis disse que a contenção era necessária em ambos os lados do Mar Egeu, devido à guerra na Ucrânia.

"Acho que ainda estamos muito longe desse ponto, longe da tensão que vivemos no verão de 2020", disse Mitsotakis, referindo-se ao período em que as tensões aumentaram entre a Grécia e a Turquia sobre os direitos de exploração de gás no Mediterrâneo oriental.

"Hoje, todos precisam de mostrar moderação. Especialmente num momento em que enfrentamos um desafio muito grande na NATO, com a invasão russa da Ucrânia. Devemos estar unidos", concluiu o chefe do Governo grego.

Cavusoglu disse ainda que Ancara enviou duas cartas às Nações Unidas sobre a questão das ilhas militarizadas e pediu à Grécia que responda a essas cartas.