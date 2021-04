Turquia provoca incidente diplomático com Presidente da Comissão Europeia

Num encontro em Ancara com o Presidente do país, a Presidente da Comissão Europeia entrou na sala com o Presidente do Conselho Europeu mas foi convidada a sentar-se num sofá mais afastado e não ao lado do Presidente turco. A Turquia é candidata a membro da União Europeia, mas as negociações não têm avançado. A Comissão Europeia já reagiu a este incidente diplomático.