Turquia retira 11 pessoas da flotilha humanitária a caminho de Gaza

Segundo o Ministério da Defesa da Turquia, citado pela televisão estatal TRT, entre os ativistas que foram retirados encontram-se três cidadãos turcos.

O ministério turco não adiantou a nacionalidade dos restantes ativistas, nem as circunstâncias que os levaram a deixar a flotilha.

Estima-se em cerca de 500 os ativistas a bordo da meia centena de embarcações que integram a flotilha.

"No âmbito das operações de ajuda humanitária conduzidas por navios civis no Mediterrâneo Oriental, 11 pessoas, incluindo três cidadãos turcos, que tinham solicitado assistência, foram retiradas para terra pelas nossas Forças Navais", indicou o ministério em comunicado.

Na véspera, as Forças Armadas turcas tinham declarado que estavam preparadas, "se necessário", para realizar operações de assistência em coordenação com parceiros internacionais.