Tusk acusa Rússia de provocação de grande escala após envio de drones contra a Polónia

Donald Tusk disse que durante a noite de hoje, a Polónia sofreu a violação do seu espaço aéreo por um número significativo de aparelhos aéreos não tripulados (drones russos).

Para o chefe do Governo de Varsóvia tratou-se de "uma provocação em grande escala".

A Polónia, país com fronteiras com a Rússia e com a Ucrânia, é membro da Aliança Atlântica e da União Europeia.

Nas últimas horas, a Polónia já tinha denunciado como um "ato de agressão" anunciando que tinha abatido "objetos hostis" no espaço aéreo durante um ataque russo à Ucrânia, o primeiro do país membro da NATO desde o início do conflito.

As Forças Armadas da Polónia anunciaram também o envio de aviões polacos e de aliados.

"As aeronaves usaram as armas contra objetos hostis", disse o ministro da Defesa polaco, Wladysla Kosiniak-Kamysz, numa mensagem difundida através das redes sociais.

O ministro da Defesa referiu ainda que estava em contacto permanente com o comando da NATO.

O Aeroporto de Varsóvia suspendeu os voos durante várias horas, alegando o encerramento do espaço aéreo devido a operações militares.

União Europeia já afirmou que os drones podem ter sido lançados intencionalmente.

A responsável pela política externa da União Europeia, Kaja Kallas, declarou que os primeiros indícios sugerem que o incidente com os drones foi intencional.

Kallas afirmou que se tratou da mais grave violação do espaço aéreo europeu por parte da Rússia desde o início da guerra da Ucrânia.

A principal responsável pela diplomacia da União Europeia afirmou estar em contacto com a NATO e com o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco.