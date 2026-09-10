Uber recebe autorização para testes de condução autónoma em Madrid

A capital espanhola torna-se, assim, a terceira cidade europeia a garantir este serviço, que se espera que entre oficialmente em vigor ainda este ano.

A medida surge no mesmo dia em que foi anunciado o transporte de passageiros em veículos autónomos e sem condutor auxiliar em Zagreb.



A capital croata foi a primeira cidade europeia em que que o serviço foi aberto ao público, a 19 de agosto, no entanto ainda obrigava à participação preventiva de um condutor especialista.



Em Londres, os 15 veículos licenciados para transporte autónomo de passageiros também estão sujeitos ao acompanhamento especializado por parte de um condutor.





Em Portugal, a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 113/2026 criou o primeiro regime jurídico para a realização de testes de sistemas de condução autónoma na via pública.



O novo diploma é, no entanto, mais rigoroso em termos de segurança e permite apenas a realização de testes sujeitos a autorização e sob supervisão humana.



A Uber já revelou que pretende colocar milhares de carros autónomos em circulação em 15 cidades.



A condução autónoma contempla cinco níveis, sendo que o último permite a circulação em qualquer lugar, sob todas as condições, podendo ainda funcionar sem volante ou pedais. O nível quatro, autorizado desde esta quinta-feira em Espanha, define um limite de trânsito.

O projeto de implementação de viagens autónomas da Uber em Madrid carece de uma fase de testes, mapeamento da cidade e de verificação de rotas, para o qual a empresa já recebeu autorização e que realizará nos próximos dias.A avaliação de autonomia será feita com 20 veículos ao longo de trajetos curtos e com o auxílio de um condutor especialista.