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Uber recebe autorização para testes de condução autónoma em Madrid
A aliança entre a Uber, a WeRide e a Avomo recebeu as primeiras licenças em Espanha para realizar testes de circulação de carros autónomos de nível 4 nas vias públicas de Madrid, anunciou a Uber Technologies, esta quinta-feira.
O projeto de implementação de viagens autónomas da Uber em Madrid carece de uma fase de testes, mapeamento da cidade e de verificação de rotas, para o qual a empresa já recebeu autorização e que realizará nos próximos dias.
A avaliação de autonomia será feita com 20 veículos ao longo de trajetos curtos e com o auxílio de um condutor especialista.
Segundo a empresa, este período de testes servirá de base a futuros serviços comercias de transporte de passageiros e para a certificação da venda destes automóveis.
A capital espanhola torna-se, assim, a terceira cidade europeia a garantir este serviço, que se espera que entre oficialmente em vigor ainda este ano.
A avaliação de autonomia será feita com 20 veículos ao longo de trajetos curtos e com o auxílio de um condutor especialista.
Segundo a empresa, este período de testes servirá de base a futuros serviços comercias de transporte de passageiros e para a certificação da venda destes automóveis.
A capital espanhola torna-se, assim, a terceira cidade europeia a garantir este serviço, que se espera que entre oficialmente em vigor ainda este ano.
A medida surge no mesmo dia em que foi anunciado o transporte de passageiros em veículos autónomos e sem condutor auxiliar em Zagreb.
A capital croata foi a primeira cidade europeia em que que o serviço foi aberto ao público, a 19 de agosto, no entanto ainda obrigava à participação preventiva de um condutor especialista.
Em Londres, os 15 veículos licenciados para transporte autónomo de passageiros também estão sujeitos ao acompanhamento especializado por parte de um condutor.
A capital croata foi a primeira cidade europeia em que que o serviço foi aberto ao público, a 19 de agosto, no entanto ainda obrigava à participação preventiva de um condutor especialista.
Em Londres, os 15 veículos licenciados para transporte autónomo de passageiros também estão sujeitos ao acompanhamento especializado por parte de um condutor.
Em Portugal, a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 113/2026 criou o primeiro regime jurídico para a realização de testes de sistemas de condução autónoma na via pública.
O novo diploma é, no entanto, mais rigoroso em termos de segurança e permite apenas a realização de testes sujeitos a autorização e sob supervisão humana.
A Uber já revelou que pretende colocar milhares de carros autónomos em circulação em 15 cidades.
A condução autónoma contempla cinco níveis, sendo que o último permite a circulação em qualquer lugar, sob todas as condições, podendo ainda funcionar sem volante ou pedais. O nível quatro, autorizado desde esta quinta-feira em Espanha, define um limite de trânsito.
O novo diploma é, no entanto, mais rigoroso em termos de segurança e permite apenas a realização de testes sujeitos a autorização e sob supervisão humana.
A Uber já revelou que pretende colocar milhares de carros autónomos em circulação em 15 cidades.
A condução autónoma contempla cinco níveis, sendo que o último permite a circulação em qualquer lugar, sob todas as condições, podendo ainda funcionar sem volante ou pedais. O nível quatro, autorizado desde esta quinta-feira em Espanha, define um limite de trânsito.
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