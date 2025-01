Ucrânia abateu 43 drones russos na última madrugada

drones foram “perdidos” uma referência ucraniana usada na guerra eletrónica para redirecioná-los. Kiev não revelou se o ataque das forças russas provocou danos ou vítimas.

O governo ucraniano disse que 15 outrosforam “perdidos” uma referência ucraniana usada na guerra eletrónica para redirecioná-los. Kiev não revelou se o ataque das forças russas provocou danos ou vítimas. Forças russas tomam controlo de Vozdvyzhenka Este domingo, as tropas russas capturaram a aldeia de Vozdvyzhenka na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, informou a agência de notícias Interfax, citando o ministério russo da Defesa russo.



No sábado, as forças russas tinham anunciado o controlo de mais duas povoações na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, o mais recente de uma série de ganhos que tem relatado no seu avanço constante para oeste.



A declaração do Ministério da Defesa acrescentou que as forças russas estavam agora a controlar Petropavlivka, uma aldeia entre as cidades de Pokrovsk e Kurakhove, pontos focais em combates nos últimos meses na área.



Moscovo também registou a captura de Vremivka, uma de um conjunto de pequenas cidades mais a sul na região de Donetsk.



O Ministério russo da Defesa também afirmou que as forças russas atingiram as instalações militares da Ucrânia com armas de alta precisão em resposta a um ataque ucraniano à região de Belgorod, no sul da Rússia, com mísseis ATACMS fabricados nos EUA.



A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os relatórios de campo de batalha de ambos os lados no conflito de 34 meses.



As declarações militares ucranianas não mencionaram nenhuma das duas aldeias tenham mudado de mãos, mas referiram-se a combates pesados perto da cidade-chave de Pokrovsk.



O porta-voz do grupo de forças militares ucranianas Khortytsya, rejeitou, pelo segundo dia consecutivo, qualquer ideia de que as forças russas tivessem entrado em Pokrovsk.



“Não houve desenvolvimentos em Pokrovsk, as coisas estão estáveis”, disse Viktor Trehubov à televisão nacional. “O inimigo não está lá.”



A cidade é um centro de transportes e local da única mina de carvão da Ucrânia, onde o trabalho foi suspenso esta semana.



Os militares russos, depois de não terem conseguido avançar sobre a capital Kiev nas semanas que se seguiram à invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, concentraram desde então os seus esforços na captura de todo o Donbas - constituído pelas regiões de Donetsk e Luhansk.



Atualmente, detém cerca de 20 por cento do território da Ucrânia.



O Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, num relatório divulgado ao fim da noite de sábado, afirmou que as forças russas que tentavam furar as defesas ucranianas tinham lançado 84 ataques no sector de Pokrovsk. Catorze batalhas ainda estavam a decorrer na área.



O relatório enumerava uma série de aldeias no sector que, segundo o mesmo, tinham sido alvo de ataques russos - incluindo três que os militares russos afirmaram ter assegurado na semana passada e uma outra que a Rússia afirmou ter tomado o controlo no mês passado.



c/agências Este domingo, as tropas russas capturaram a aldeia de Vozdvyzhenka na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, informou a agência de notícias Interfax, citando o ministério russo da Defesa russo., no leste da Ucrânia, o mais recente de uma série de ganhos que tem relatado no seu avanço constante para oeste.A declaração do Ministério da Defesa acrescentou que as forças russas estavam agora a controlar Petropavlivka, uma aldeia entre as cidades de Pokrovsk e Kurakhove, pontos focais em combates nos últimos meses na área.Moscovo também registou a captura de Vremivka, uma de um conjunto de pequenas cidades mais a sul na região de Donetsk.A Reuters não conseguiu verificar de forma independente os relatórios de campo de batalha de ambos os lados no conflito de 34 meses.O porta-voz do grupo de forças militares ucranianas Khortytsya, rejeitou, pelo segundo dia consecutivo, qualquer ideia de que as forças russas tivessem entrado em Pokrovsk.“Não houve desenvolvimentos em Pokrovsk, as coisas estão estáveis”, disse Viktor Trehubov à televisão nacional. “O inimigo não está lá.”Os militares russos, depois de não terem conseguido avançar sobre a capital Kiev nas semanas que se seguiram à invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, concentraram desde então os seus esforços na captura de todo o Donbas - constituído pelas regiões de Donetsk e Luhansk.Atualmente, detém cerca de 20 por cento do território da Ucrânia.O Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas, num relatório divulgado ao fim da noite de sábado, afirmou que as forças russas que tentavam furar as defesas ucranianas tinham lançado 84 ataques no sector de Pokrovsk. Catorze batalhas ainda estavam a decorrer na área.O relatório enumerava uma série de aldeias no sector que, segundo o mesmo, tinham sido alvo de ataques russos - incluindo três que os militares russos afirmaram ter assegurado na semana passada e uma outra que a Rússia afirmou ter tomado o controlo no mês passado.c/agências