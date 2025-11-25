Ucrânia aceita proposta de paz com "pequenos detalhes" por acertar
A notícia foi avançada pela CBS News, que cita um responsável da Administração Trump e Rustem Umerov, conselheiro de segurança nacional de Volodymyr Zelensky. Por agora, a Rússia conserva o silêncio.
Segundo Rustem Umerov, o presidente ucraniano poderá mesmo viajar nos próximos dias para a capital federal dos Estados Unidos, tendo em vista a finalização do entendimento.
A notícia da estação norte-americana surge no momento em que o secretário norte-americano do Exército, Dan Driscoll, se encontra em Abu Dhabi para contactos com representantes de Moscovo - uma diligência igualmente confirmada à CBS por fontes da Administração Trump e da diplomacia dos Estados Unidos.O destino do plano gizado pela Administração republicana continuará, todavia, incerto enquanto o Kremlin não se pronunciar sobre estes últimos desenvolvimentos.
Já esta terça-feira, em conferência de imprensa, antes da publicação da notícia da CBS News, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, veio sublinhar que, embora "aprecie a posição dos Estados Unidos, que estão a tomar a iniciativa de resolver o conflito ucraniano", o Governo de Vladimir Putin "opera profissionalmente, sem deixar escapar informação antes de serem atingidos acordos formais".
"A Rússia espera que os Estados Unidos a informem dos resultados de consultas com a Ucrânia e a Europa no futuro próximo", acrescentou. Análise de Márcia Rodrigues, jornalista da RTP
Na rede social X, o conselheiro ucraniano Rustem Umerov confirma que os negociadores de Kiev "alcançaram um entendimento comum sobre os termos principais" de um acordo discutido entre norte-americanos, europeis e ucranianos em Genebra, durante o último fim de semana.
We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump's steadfast efforts to end the war.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025
Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in…
"Contamos agora com o apoio dos nossos parceiros europeus para os nossos próximos passos. Esperamos organizar uma visita do presidente ucraniano aos Estados Unidos na data mais breve possível, em novembro, para completar o passos finais e fazer um acordo com o presidente Trump", escreveu.
Em declarações à CBS, um responsável norte-americano aventou que Vladimir Putin estará, nesta altura, convicto de que a Rússia acabará por conservar a região de Donetsk, no leste da Ucrânia: na letra de um eventual acordo de paz ou pela força da máquina de guerra do seu país.
Em Genebra, terá sido esse o ponto de partida da própria delegação norte-americana.
"O caminho será difícil"
O primeiro-ministro britânico enfatizou entretanto que "o caminho será difícil" até à concretização de um cessar-fogo duradouro em solo ucraniano. Declarações proferidas pouco antes de um encontro entre países aliados da Ucrânia.
"Ainda há um longo caminho a percorrer e o caminho será difícil, mas estamos mais determinados do que nunca a defender esta causa e a fazer avançar este processo", afirmou Keir Starmer diante da Câmara dos Comuns, em Londres.Realiza-se na tarde desta terça-feira uma reunião por videoconferência da denominada Coligação dos Dispostos, que junta vários aliados da Ucrânia.
O presidente ucraniano já se avistou com o chanceler alemão, Friedrich Merz, com quem abordou os esforços diplomáticos para pôr termo à guerra.
I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025
Germany has been helping us a lot since the very beginning of this war – militarily, financially, and politically. I am grateful that we in Ukraine can always count on Germany's leadership and support.
I shared the latest details of… pic.twitter.com/II6d7hqvAA
"Abordámos igualmente a ordem de trabalhos da reunião de hoje da Coligação dos Dispostos, que será co-presidida pela Alemanha", escreveu Zelensky no X.
O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, vai também estar na videoconferência.
c/ agências