Ucrânia aceita proposta de paz com "pequenos detalhes" por acertar

Análise de Márcia Rodrigues, jornalista da RTP



We appreciate the productive and constructive meetings held in Geneva between the Ukrainian and U.S. delegations, as well as President Trump’s steadfast efforts to end the war.



Our delegations reached a common understanding on the core terms of the agreement discussed in… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 25, 2025

I spoke with @bundeskanzler Friedrich Merz.



Germany has been helping us a lot since the very beginning of this war – militarily, financially, and politically. I am grateful that we in Ukraine can always count on Germany’s leadership and support.



I shared the latest details of… pic.twitter.com/II6d7hqvAA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 25, 2025

O Governo ucraniano terá aceitado um acordo de paz mediado pela Administração Trump, ao cabo de quase quatro anos de invasão e ocupação por parte da Rússia. Haverá ainda "pequenos detalhes" por afinar. É o que avança esta terça-feira a estação norte-americana CBS News, a partir de um responsável de Washington e de Rustem Umerov, conselheiro de Segurança Nacional da Ucrânia.Segundo Rustem Umerov,A notícia da estação norte-americana surge no momento em que- uma diligência igualmente confirmada à CBS por fontes da Administração Trump e da diplomacia dos Estados Unidos.Já esta terça-feira, em conferência de imprensa, antes da publicação da notícia da CBS News, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, veio sublinhar que,, acrescentou.Na rede social X, o conselheiro ucraniano Rustem Umerov confirma que os negociadores de Kiev "alcançaram um entendimento comum sobre os termos principais" de um acordo discutido entre norte-americanos, europeis e ucranianos em Genebra, durante o último fim de semana."Contamos agora com o apoio dos nossos parceiros europeus para os nossos próximos passos.", escreveu.Em declarações à CBS, um responsável norte-americano aventou queEm Genebra, terá sido esse o ponto de partida da própria delegação norte-americana.O primeiro-ministro britânico enfatizou entretanto que "o caminho será difícil" até à concretização de um cessar-fogo duradouro em solo ucraniano. Declarações proferidas pouco antes de um encontro entre países aliados da Ucrânia., afirmou Keir Starmer diante da Câmara dos Comuns, em Londres.O presidente ucraniano já se avistou com o chanceler alemão, Friedrich Merz, com quem abordou os esforços diplomáticos para pôr termo à guerra."Abordámos igualmente a ordem de trabalhos da reunião de hoje da, que será co-presidida pela Alemanha", escreveu Zelensky no X.O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, vai também estar na videoconferência.