Ucrânia acusa Rússia de corte de energia em Zaporizhia para "roubar central"
As autoridades ucranianas acusaram este sábado Moscovo de ter subtraído, há já quatro dias, a central nuclear de Zaporizhia à rede elétrica do país. O objetivo russo seria, segundo Kiev, "roubar" a energia produzida pela maior estrutura do género na Europa e absorvê-la para a rede do país invasor.
"Pedimos a todas as nações preocupadas com a segurança nuclear que deixem claro a Moscovo que a sua jogada nuclear deve parar", instou no X o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros, Andrii Sybiha.
Sybiha acusa mesmo os operadores russos da central de Zaporizhia de "ignorarem qualquer consideração pela segurança nuclear", tendo em vista "agradar aos chefes em Moscovo".
As a result of Russian actions, the Zaporizhzhia NPP has been without power for the fourth day. This is the plant’s tenth blackout caused by the Russians.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 27, 2025
Furthermore, Russia has constructed 200 kilometers of power lines in preparation for an attempt to steal the plant, connect…
"A Rússia construiu 200 quilómetros de linhas de energia em preparação para uma tentativa de roubar a central, ligá-la à rede [russa] e reiniciá-la", acentua o chefe da diplomacia ucraniana.
"A tentativa russa de voltar a ligar a central pode ser a pior até agora, representando os maiores riscos. Moscovo está a tentar envolver a AIEA nesta aventura e justificar o roubo", reforça.Zaporizhia, em Enerhodar, no sul da Ucrânia, é a maior central nuclear da Europa. Os seis reatores encontram-se desligados. Tidavia, a operação de arrefecimento ainda implica uma fonte de alimentação externa.
A operadora da central nuclear, atualmente controlada pelo grupo russo Rosatom, confirma o corte de fornecimento de energia externa, o que está a obrigar a recorrer aos geradores de emergência.
"Desde 23 de setembro de 2025, o fornecimento de energia para as necessidades da central nuclear de Zaporizhia tem sido fornecido por geradores a diesel de emergência", indicou a operadora na plataforma de mensagens Telegram, para acrescentar que, por ora, há reservas de combustível para um "funcionamento prolongado".O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica foi recebido na sexta-feira, no Kremlin, pelo presidente russo, Vladimir Putin.
Timely and important exchange with Russia’s President Putin on nuclear energy, non-proliferation, and nuclear safety and security challenges.— Rafael Mariano Grossi (@rafaelmgrossi) September 25, 2025
Grateful for the support to the impartial and professional work of the @IAEAorg. pic.twitter.com/n92Yu9ojvi
Igualmente na rede X, Rafael Grossi adiantou ter abordado junto do número um da Rosatom, Alexey Likhachev, "a segurança e proteção" de Zaporizhia.
"Exportações controladas de armas"
Também este sábado o presidente ucraniano veio anunciar que o Governo do seu país pretende alargar a produção no domínio da defesa com o objetivo de exportar armamento.
"Estamos a trabalhar para expandir a nossa produção de defesa e iniciar exportações controladas de armas ucranianas, um outro acordo foi alcançado e já estamos a trabalhar com quatro países para abrir plataformas de exportação", afirmou Zelensky em mensagem de balanço da 80ª Assembleia-Geral da ONU.
Em declarações citadas pela agência Ukrinform, o chefe de Estado ucraniano indicou que só as armas que não façam falta à defesa do país vão ser exportadas para parceiros na Europa, no Médio Oriente, África e Estados Unidos.
"Nas áreas onde produzimos mais, podemos exportar o restante e ganhar dinheiro dessa forma, para que possamos investir em bens que estão em falta - drones, intercetores, drones de longo alcance -- coisas para as quais não há dinheiro suficiente", enfatizou.
O presidente ucraniano quis ainda destacar os acordos alcançados na reunião com o homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, oportunidade que considerou "muito produtiva".
c/ agências