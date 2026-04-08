Ucrânia acusa Rússia de fornecer apoio cibernético e imagens de satélite ao Irão



De acordo com a avaliação, sem data, os satélites russos realizaram pelo menos 24 levantamentos de áreas em 11 países do Médio Oriente entre 21 e 31 de março, abrangendo 46 "objetos", incluindo bases militares americanas e de outros países, além de aeroportos e campos petrolíferos.



As áreas da Turquia, Jordânia, Kuwait e Emirados Árabes Unidos também foram monitorizadas por satélite duas vezes, enquanto locais em Israel, Catar, Iraque, Bahrein e a Base de Apoio Naval Diego Garcia foram monitorizados uma vez, de acordo com a avaliação.

Canal de comunicações permanente



A empresa disse que a sua análise sugere que a atividade dos satélites russos sobre a região no final de março pode ter sido mais extensa do que a detalhada pela avaliação da Ucrânia, embora a atividade de sobrevoo não confirme a recolha de imagens.

A avaliação ucraniana afirmou que a troca de imagens de satélite estava a ser organizada através de um canal de comunicação permanente utilizado pela Rússia e pelo Irão, e que também poderia ser facilitada por espiões militares russos estacionados em Teerão.

Parceria estratégia abrangente

O Irão nega ter fornecido armas usadas contra a Ucrânia. Putin e o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, assinaram então um Tratado sobre Parceria Estratégica Abrangente em janeiro do ano passado.





Operações cibernéticas

Os grupos russos publicaram simultaneamente credenciais de acesso para controlar sistemas em instalações de infraestruturas críticas em Israel, afirmou a fonte.





c/ Reuters

As conclusões, analisadas pela Reuters, constataram ainda querussos e iranianos estavam a colaborar no domínio cibernético e representam o relato mais detalhado até à data sobre a forma como a Rússia forneceu apoio secreto ao Irão desde que Israel e os EUA lançaram o seu ataque a 28 de fevereiro., de acordo com o que descreveu como um padrão claro.Uma fonte militar ocidental e uma fonte de segurança regional independente disseram à agência Reuters que os serviços de informação também indicavam uma intensa atividade de satélites russos na região e que tinham sido partilhadas imagens com o Irão., incluindo cinco sobre a Cidade Militar Rei Khalid, perto de Hafar Al-Batin, no que pareceu ser um esforço para localizar elementos do sistema de defesa aérea THAAD, de fabrico norte-americano, segundo a avaliação ucraniana.Numa tendência emergente, acrescentou a avaliação,, uma via navegável vital para um quinto do fluxo global de petróleo e GNL, onde o Irão impôs um bloqueio de facto a todos, exceto "embarcações não hostis".A empresa americana de rastreamento espacial Kayhan Space afirmou que a análise dos dados orbitais que recolhe indica que os satélites russos sobrevoaram repetidamente partes da região do Golfo Pérsico entre 21 e 31 de março, incluindo alguns capazes de realizar observação da Terra, reconhecimento, mapeamento ou vigilância.A porta-voz da Casa Branca, Olivia Wales, afirmou que nenhum apoio externo ao Irão, vindo de qualquer país, está a afetar o sucesso operacional dos Estados Unidos. Já o Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros não se pronunciou de imediato.O Ministério russo da Defesa, que invadiu a Ucrânia há quatro anos, não respondeu a um pedido de comentário.Os líderes europeus pressionaram o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sobre o assunto numa reunião do G7 no mês passado. Dois diplomatas disseram que Rubio não respondeu às acusações, embora tenha minimizado publicamente a ajuda russa ao Irão, considerando-a insignificante.Nesse incidente, um satélite russo captou imagens da Base Aérea Príncipe Sultan, na Arábia Saudita, dias antes de o Irão atacar a instalação a 27 de março, atingindo uma sofisticada aeronave E-3 Sentry AWACS dos EUA, segundo a avaliação.Um satélite russo sobrevoou o mesmo local a 28 de março para avaliar o impacto do ataque, acrescenta a avaliaçãoA Rússia e o Irão têm estreitado os seus laços militares desde que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou uma invasão em grande escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022.Em particular,, além de desenvolver as suas próprias variantes mais sofisticadas.O artigo 4.º do Tratado estabelece que "a fim de reforçar a segurança nacional e combater as ameaças comuns, os serviços de informações e de segurança das Partes Contratantes trocam informações e experiências".A avaliação dos serviços de informação ucranianos e uma fonte de segurança regional afirmaram que a Rússia parece estar a prestar assistência ao Irão no domínio cibernético.A avaliação ucraniana afirmou que grupos derussos e iranianos estavam a interagir via Telegram e observou a colaboração entre os grupos russos "Z-Pentest Alliance", "NoName057(16)" e "DDoSia Project" e o grupo iraniano "Handala Hack".Por exemplo, no mês passado, grupos como o “Handala Hack” publicaram um alerta no Telegram sobre ataques aos sistemas de informação e comunicação das empresas energéticas israelitas.Por exemplo, afirmou que os grupos deiranianos "HomelandJustice" (UAC-0074) e "Karmabelow80" utilizaram o ProfitServer, um fornecedor russo de VPS de Chelyabinsk, para registar domínios.