Ucrânia acusou Rússia de atacar edifício governamental em Kiev
Foto: Alina Smutko - Reuters
A Ucrânia acusou a Rússia de ter atingido o edifício governamental em Kiev com um míssil balístico. A acusação contraria a garantia dada pelo Kremlin de que os únicos alvos atingidos pelas forças russas na região de Kiev tinham sido duas empresas nas imediações da capital ucraniana.
O instituto concluiu que estes bombardeamentos têm aumentado "de escala nos últimos meses" e estão a ter um "impacto crescente e desproporcional em áreas civis".