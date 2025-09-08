Ucrânia acusou Rússia de atacar edifício governamental em Kiev

Foto: Alina Smutko - Reuters

A Ucrânia acusou a Rússia de ter atingido o edifício governamental em Kiev com um míssil balístico. A acusação contraria a garantia dada pelo Kremlin de que os únicos alvos atingidos pelas forças russas na região de Kiev tinham sido duas empresas nas imediações da capital ucraniana.