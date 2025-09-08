Ucrânia acusou Rússia de atacar edifício governamental em Kiev

por RTP

Foto: Alina Smutko - Reuters

A Ucrânia acusou a Rússia de ter atingido o edifício governamental em Kiev com um míssil balístico. A acusação contraria a garantia dada pelo Kremlin de que os únicos alvos atingidos pelas forças russas na região de Kiev tinham sido duas empresas nas imediações da capital ucraniana.

O Instituto de Estudos de Guerra indicou que a Rússia lançou na noite de sábado um total de 823 projéteis, na sua maioria drones explosivos, mas também nove mísseis cruzeiro e quatro balísticos.

O instituto concluiu que estes bombardeamentos têm aumentado "de escala nos últimos meses" e estão a ter um "impacto crescente e desproporcional em áreas civis".
