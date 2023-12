Ucrânia. Alerta aéreo em todo o país após ataques russos a várias cidades

O alerta aéreo foi ativado em toda a Ucrânia por volta das 07:00 (05:00 em Lisboa).

Em Kiev, ouviram-se várias explosões, e o presidente da câmara pediu à população que procurasse abrigos. Ainda assim, Vitali Klitschko garantiu que a "defesa antiaérea está a funcionar ativamente".

Três pessoas ficaram feridas num ataque a Konotop, na região de Soumy, no nordeste da Ucrânia, onde um bloco de apartamentos foi atingido, de acordo com a administração militar local. Três drones iranianos Shahed foram destruídos no local, acrescentou o exército.

A cidade de Kharkiv foi atingida por pelo menos dez ataques em duas vagas, que até agora não causaram vítimas, garantiu o chefe da administração militar local, Oleg Synegubov.

Um hospital no distrito de Kyivskyi foi danificado, disse a polícia local.

O presidente da câmara de Kharkiv, Igor Terekhov, afirmou que os ataques tinham sido efetuados por mísseis S-300 e X-22 e interrompido o fornecimento de eletricidade e a circulação de transportes públicos.

Em Odessa, um edifício foi danificado por um ataque durante a madrugada, mas o incêndio resultante foi rapidamente controlado, disse o presidente da câmara, Gennady Trukhanov.

Em Lviv, uma cidade mais raramente visada por se situar no extremo oeste da Ucrânia, o autarca Andriy Sadovyi falou de "dois ataques" num total de "dez [drones] Shaheds" e referiu ainda "um incêndio numa instalação crucial", sem dar pormenores.

As autoridades ucranianas registaram igualmente explosões na região de Dnipro.

De acordo com o exército, os ataques incluíram o lançamento de "mísseis guiados" por parte de bombardeiros russos Tu95MS.

Na quinta-feira, ataques russos mataram três pessoas e feriram nove num ataque de artilharia russa a duas aldeias nas margens do Dnieper, rio que separa os exércitos russo e ucraniano na região de Zaporijia, no sul da Ucrânia, de acordo com as autoridades locais.

O governador da aldeia de Bilenke, Iuri Malachko, precisou que todas as vítimas eram civis.

As forças russas também realizaram vários ataques na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, de acordo com a polícia regional.

Uma mulher sexagenária morreu devido aos ferimentos após um bombardeamento em Vovchansk, muito perto da fronteira com a Rússia, e outras duas mulheres ficaram feridas, disse a mesma fonte.

Três mulheres, com idades entre os 58 e os 76 anos, também ficaram feridas num ataque aéreo na vila de Glushkivka, disseram as autoridades.

Estes ataques surgem depois de um míssil Storm Shadow lançado pela aviação ucraniana ter conseguido, na terça-feira, causar o naufrágio do navio de desembarque russo "Novocherkassk" na Crimeia.