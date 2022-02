Ucrânia. Ameaça russa poderá manter-se durante as próximas semanas

O secretário-geral da NATO disse hoje que a tensão militar entre a Rússia e a Ucrânia poderá ser "o novo normal" para a Europa. Os países vizinhos da Ucrânia receiam que a ameaça se mantenha durante as próximas semanas.