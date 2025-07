Ucrânia. Ataques russos provocam duas vítimas mortais

Apesar de ter conseguido abater mais de metade dos lançamentos russos, a Ucrânia relatou mais duas mortes após ataques da Rússia provenientes da cidade de Sumy, em Kharkiv.

Esta madrugada, o exército ucraniano relatou novo ataque russo. "O inimigo atacou com 623 armas aéreas" e detalhou que o ataque foi feito com quase 600 drones e 26 mísseis. Perto de 350 apartelhos foram destruídos, de acordo com as força armadas da Ucrânia, citadas pela agência Europa Press.

