Ucrânia. Canadá enviará ajuda de dois mil milhões de euros em 2024

O acordo firmado entre Justin Trudeau e Volodymyr Zelensky foi anunciado pelo chefe de Estado ucraniano, depois de se ter reunido com o governante canadiano num dos vários encontros com líderes estrangeiros que está a hoje a efetuar, por ocasião do segundo aniversário do início da invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Hoje assinámos mais um acordo de segurança que reforça a posição do nosso povo e, em particular, das nossas forças armadas", escreveu Zelensky nas redes sociais.

O Presidente ucraniano precisou que "o documento prevê a atribuição pelo Canadá, em 2024, de mais de três mil milhões de dólares canadianos (mais de dois mil milhões de euros) em assistência financeira e de defesa à Ucrânia".

Anteriormente, Zelensky assinou um acordo de cooperação em matéria de segurança a longo prazo com a Itália. A Ucrânia já tinha celebrado pactos semelhantes com o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Dinamarca.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a II Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armamento a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.

O conflito, que entra agora no terceiro ano, provocou a destruição de importantes infraestruturas em várias áreas na Ucrânia, e um número por determinar de vítimas civis e militares.