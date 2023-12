Ucrânia celebra Natal pela primeira vez a 25 de dezembro

Assim sendo é a primeira vez que os ucranianos vivem este 25 de dezembro em comunhão com católicos de outros países.Ouvido, esta manhã, pela Antena 1, o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal, Paolo Sadokha, explica que ao contrário do que acontece, por exemplo, por cá, na Ucrânia não é feriado.Em vésperas do novo ano o presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal espera que 2024 traga o fim do conflito.Paolo Sadhoka acredita que a Comissão Europeia vai desbloquear um novo pacote de ajuda e lembra que os prometidos F16 podem ser um aliado importante na luta contra a Rússia.Palavras de Paolo Sadhoka acredita que, de alguma forma, Moscovo incentivou o atual conflito em Gaza, para desviar as atenções internacionais da Ucrânia.