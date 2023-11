Ucrânia. Cidade de Avdiivka atacada "por todos os lados"

"A terceira onda [de ataques] começou", afirmou o autarca Vitaly Barabach em declarações a uma estação ucraniana, passando a enumerar ataques "por todos os lados": nos flancos sul e norte, na zona industrial e também em Spartak, uma aldeia localizada entre Avdiivka e Donetsk. , afirmou o autarca Vitaly Barabach em declarações a uma estação ucraniana, passando a enumerar ataques "por todos os lados": nos flancos sul e norte, na zona industrial e também em Spartak, uma aldeia localizada entre Avdiivka e Donetsk. Há mais de um mês que a cidade industrial de Avdiivka, quase totalmente cercada pelos russos, enfrenta ataques incessantes das forças de Moscovo, que tentam anexá-la há vários anos.



Em julho de 2014, Avdiivka caiu por um curto período nas mãos de separatistas pró-Rússia. Acabou, porém, por regressar ao controlo ucraniano. Desde então que esta cidade parcialmente destruída marca a linha da frente nesta zona da Ucrânia, representando um dos símbolos da resistência desse povo.



No último mês, os militares de Kiev viram-se forçados a ceder algum território, mas continuam a defender a cidade onde ocorrem "entre 30 a 40 ataques massivos por dia", segundo o autarca Vitaly Barabach.



Este responsável acusa o exército russo de usar bombas aéreas guiadas remotamente e de, recentemente, utilizar também bombas de fragmentação, armas que projetam aleatoriamente explosivos sobre uma área ampla.



Vitaly Barabach relembrou, nas declarações desta sexta-feira, que continuam em Avdiivka cerca de 1.350 pessoas, apesar dos combates e bombardeamentos. Antes da guerra, a cidade tinha cerca de 30 mil habitantes.



Apesar dos constantes ataques russos, que duram há quase seis semanas, a Ucrânia assegura que as suas forças se mantêm firmes em Avdiivka e garante que as perdas provocadas às tropas russas estão a ser muito significativas.

Entretanto, esta sexta-feira a Rússia disse ter destruído 16 drones ucranianos no sul do país e na península da Crimeia.



Segundo o Ministério russo da Defesa, na noite de quinta-feira foi repelida "uma tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista com recurso a drones contra locais no território da Federação Russa".



"Os sistemas russos de defesa aérea destruíram 16 drones, incluindo 13 sobre a península da Crimeia e três sobre o território da região de Volgogrado", no sul da Rússia, refere um comunicado.



O exército ucraniano avançou, por sua vez, que os seus sistemas de defesa aérea derrubaram três drones de fabrico iraniano lançados pelas forças russas durante a última noite.



