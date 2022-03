Ucrânia. Cidade de Siret, na Roménia, tem recebido muitos refugiados

Em Siret, cidade da Roménia na fronteira com a Ucrânia, tem recebido nos últimos dias muitos refugiados que procuram escapar à ofensiva russa. A mudança de estratégia do invasor faz com que se espere ainda mais pessoas nesta cidade romena.