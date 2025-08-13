Ucrânia. Cimeira Trump-Putin realiza-se em base militar do Alasca

O anúncio sobre o local da reunião bilateral para discutir as tréguas na Ucrânia confirmou a informação divulgada inicialmente pelo jornal The Washington Post, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

O enclave militar localizada no norte de Anchorage é considerada o único local no Alasca que cumpre os requisitos de segurança para uma reunião da magnitude da que vai ocorrer na sexta-feira.

Trata-se da primeira reunião entre os líderes dos dois países desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A invasão desencadeou um conflito considerado como a situação mais grave de segurança na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

O Alasca é um território norte-americano que fez parte da Rússia até 1867.

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, reduziu na terça-feira as expectativas de que a cimeira sirva para concluir um acordo de paz por estar presente apenas uma das partes, a Rússia.

A reunião "servirá para [Trump] obter uma melhor compreensão de como podemos acabar com esta guerra", disse Leavitt.

Trump vai reunir-se hoje por videoconferência com líderes europeus, que descreveu como "pessoas maravilhosas".

Os aliados da Ucrânia querem sensibilizar Trump para as perspetivas ucranianas e europeias antes do encontro com Putin.

Participam também nas consultas o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se deslocou a Berlim para o efeito, os líderes da União Europeia e da NATO.

As conversações foram organizadas pelo chefe do Governo alemão, Friedrich Merz.