Ucrânia comemora o Dia da Independência

A data, que comemora este ano o 32.º aniversário da independência da Ucrânia - declarada em 24 de agosto de 1991, pouco antes da dissolução formal da União Soviética, de que fazia parte -, é assinalada com restrições e medidas adicionais de segurança um pouco por todo o país, devido ao receio de mais ataques russos, que têm vindo a intensificar-se nas últimas semanas.Perante este perigo, o presidente da câmara de Kiev, Vitali Klitchko, proibiu todos os eventos de grande dimensão para assinalar o Dia da Independência, apelando à prudência e pedindo à população da capital ucraniana para “não ignorar os alertas da defesa aérea".Na véspera da efeméride, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recebeu em Kiev o primeiro-ministro finlandês Petteri Orpo, o chefe de Estado lituano Gitanas Nauseda e o líder do governo moldavo Dorin Recean. O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, também está na capital ucraniana.A efeméride será assinalada em outras cidades europeias, como é caso de Lisboa, com a realização de um desfile e a inauguração de uma exposição fotográfica dedicada às crianças ucranianas, e de Varsóvia e Amesterdão, onde estão agendadas manifestações.