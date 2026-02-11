Ucrânia denuncia "terrorismo ecológico" russo no Parque Nacional das Lagoas Tuzly

















“Na área do Mar Negro, dentro da região de Odessa, foram registradas novas manchas de óleo na água e no território do Parque Nacional dos Estuários de Tuzlovsky”, denuncia o centro cuja área de contaminação, segundo funcionários, atinge atualmente uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados.Apesar de maior parte do rasto de óleo de girassol ter “polimerizado com o tempo e se tenha depositado no fundo da Baía de Odessa”, os vestígios à superfície limitam o acesso ao oxigénio de organismos marinhos, o que fez com que, numa forte tempestade nas últimas semanas, tenham morridos vários caranguejos.Na rede social Facebook, o chefe do departamento científico do Parque Natural, Ivan Rusev, publicou alguns vídeos e fotografias de animais moribundos e mortos na praia, estimando que “cerca de cinco mil aves” tenham morrido desde o derramamento de óleo em dezembro, incluindo andorinhas-do-mar, patos-reais, entre outros.“Após mais uma forte tempestade [a 6 de fevereiro], nas últimas semanas o mar lançou, em média, sete aves contra a costa por cada quilómetro de litoral”, lamenta Rusev, que avisa para as consequências “negativas e significativas para a biodiversidade”.Esta não é a primeira denúncia das consequências ambientais do ataque russo ao porto de Pivdennyi, perto da foz do Estuário de Adzhalitsky, em dezembro de 2025. Os primeiros registos de derramamento de óleo vegetal foram encontrados a 24 de dezembro nas praias de Odessa.O ataque, que provocou sete mortos e mais de uma dezena de feridos, provocou um incêndio que destruiu vários contentores com farinha e óleo vegetal que, juntamente com os produtos de combustão, caíram no Mar Negro.Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022, por parte da Rússia, que têm sido denunciados casos como este, como a descoberta de alforrecas contaminadas com óleo combustível, em fevereiro de 2025, em Odessa.