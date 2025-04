Ucrânia distante da paz. Nova noite de ataques entre Kiev e Moscovo

As defesas antiaéreas russas dizem ter abatido quatro drones, que não causaram vítimas ou danos ao aeródromo da zona de Orenburg, e dois outros aparelhos aéreos não tripulados na região de Nizhny Novgorod, a mais de 600 quilómetros da fronteira com a Ucrânia.



No total, o Ministério da Defesa da Rússia indicou que foram abatidos 158 drones ucranianos em dez regiões do país e no território anexado da península da Crimeia, naquele que já descreveu como um dos maiores ataques aéreos ucranianos em três anos de guerra.



De acordo com as autoridades russas, o bombardeamento concentrou-se na região sul de Krasnodar, onde 67 aparelhos aéreos foram intercetados. Foram ainda abatidos 55 drones nas regiões fronteiriças com a Ucrânia: 29 na região de Rostov, 11 na região de Voronezh, dez em Kursk e cinco em Belgorod. As defesas russas destruíram ainda 11 dispositivos na região semiautónoma da Ossétia do Norte.





O mesmo documento militar, citado pelas agências, refere a interceção de drones nas regiões de Penza, Saratov, Stavropol e Oriol. Três outros aparelhos foram destruídos sobre a península da Crimeia - anexada por Moscovo em 2014 -, sete foram abatidos sobre as águas do Mar de Azov e seis sobre o Mar Negro.



Este relatório do Ministério da Defesa não inclui, contudo, os quatro drones abatidos na região de Orenburg, onde um aeródromo militar foi atacado, nem os dois aparelhos destruídos na região de Nizhny Novgorod, que tinham sido comunicados anteriormente pelo comando militar russo. Drones russos atacam três cidades ucranianas

Também na última noite as forças russas atacaram no leste da Ucrânia, provocando incêndios e ferindo pelo menos 22 pessoas. Na região de Donetsk, uma das principais linhas da frente do conflito, foi atingida uma zona residencial.



De acordo com a Força Aérea da Ucrânia, 32 dos 55 drones lançados pela Rússia neste ataque noturno foram abatidos, embora os restante não tenham atingido os seus alvos.



O ataque na região de Dnipro, no sudeste da Ucrânia, provocou um incêndio, danificou habitações e carros e feriu 15 pessoas, informou Serhiy Lysak, governador da região de Dnipropetrovsk, no Telegram. Na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, atingida por ataques de drones quase todas as noites na última semana, o presidente da câmara Ihor Terekhov afirmou que houve mais de 20 ataques.



"Esta é a nova tática do nosso inimigo para assustar os civis. Isto é a infraestrutura civil da cidade, são empresas de produção, são empresários de Kharkiv. É claro que estão assustados", disse Terekhov à imprensa local.



Na terça-feira, Moscovo tinha acusado Kiev de não respeitar o cessar-fogo ao atacar instalações elétricas na região russa de Kursk e na região ucraniana de Zaporizhzhi, anexada pela Rússia em setembro de 2022.



A Presidência da Rússia tem afirmado repetidamente que as Forças Armadas estão a cumprir integralmente a ordem de Vladimir Putin de não atacar as infraestruturas ucranianas de produção e distribuição de energia. Recorde-se que em março o presidente russo aceitou a proposta do homólogo norte-americano, Donald Trump, de uma moratória de 30 dias sobre ataques contra instalações energéticas.



O presidente da Ucrânia aceitou a mesma proposta, embora tenham aumentado os ataque ucranianos a regiões russas.