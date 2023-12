Ucrânia diz ter destruído navio de guerra russo no mar Negro

"O grande navio de desembarque Novocherkassk" foi destruído por pilotos da força aérea, afirmou a força aérea na rede social Telegram.

"Diz-se que transportava Shaheds", drones explosivos iranianos muito utilizados pela Rússia contra a Ucrânia, acrescentou.

O exército não especificou o local do ataque, mas o comandante da força aérea, Mykola Olechtchuk, transmitiu um vídeo que mostrava uma explosão e chamas na base naval russa de Feodossia, situada no mar Negro, na Crimeia ocupada.

O chefe da "República da Crimeia", Sergei Aksionov, confirmou a ocorrência de um ataque em Feodossia.

"Foi realizado um ataque inimigo no setor de Feodossia. A zona portuária foi isolada", disse o funcionário russo no Telegram, garantindo que "a detonação parou" e que "o fogo foi contido".

Aksionov não especificou a natureza dos danos, mas sublinhou que "os habitantes de várias casas" tiveram de "ser retirados".

A Ucrânia efetua frequentemente ataques na Crimeia, visando em particular as instalações militares russas. Em abril de 2022, afundou o Moskva, navio russo da frota do mar Negro.

Rússia confirma ataque

A Rússia confirmou que um dos seus navios de guerra foi danificado no Mar Negro durante um ataque da Ucrânia. O ataque ocorreu no porto de Teodósia, na Crimeia ocupada pela Rússia, durante a noite de segunda-feira.



O Ministério da Defesa disse que o grande navio de desembarque Novocherkassk foi atingido por aeronaves ucranianas que transportavam mísseis teleguiados.

Uma pessoa foi morta no ataque, de acordo com o chefe da Crimeia instalado pela Rússia, Sergei Aksyonov.



Acrescentou que seis edifícios foram danificados e que um pequeno número de pessoas teve de ser levado para centros de alojamento temporário.

O ministério russo contrapôs, apontando que dois caças ucranianos foram destruídos por fogo antiaéreo durante o ataque.

As operações de transporte do porto estarão a funcionar normalmente.

Nas imagens publicadas no Telegram pelos ucranianos é possível ver um grande incêndio no porto.



As Forças de Defesa do Sul da Ucrânia explicaram, em comunicado, que o "Novocherkassk" é um navio construído para a URSS pela Polónia socialista entre 1975 e 1991.



A primeira tentativa de ataque ao navio de desembarque russo ocorreu em 24 de março de 2022 no porto da cidade ocupada de Berdiansk.



"Hoje, o navio foi afundado", comemoraram também as Forças de Defesa Ucranianas no Telegram.



c/Lusa