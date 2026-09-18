Ucrânia: dois mortos em Sumy, ataques contra infraestruturas logísticas em Kiev

Ucrânia: dois mortos em Sumy, ataques contra infraestruturas logísticas em Kiev

Volodymyr Zelensky deuncia "ataque desumano" da Rússia em Summy que atingiu edíficio residencial. "Pode haver pessoas presas nos escombros", admite.

Guilherme de Sousa - RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Volodymyr Zelensky via X

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Pelo menos duas pessoas morreram e outras quarto ficaram feridas na sequência de um ataque russo contra um edíficio residencial na cidade de Sumy, na Ucrânia. A informação foi avançada na noite desta sexta-feira através das redes sociais pelo Presidente ucraniano. 

Volodymyr Zelensky admite que pode haver outras pessoas "presas nos escombros", acrescentando que "as equipas de resgate estão a fazer tudo o que podem para retirar as vítimas e extinguir os incêndios". 



"A operação de busca e salvamento continuará enquanto for necessário. Esta noite, houve também um ataque a uma clínica em Pavlohrad, bem como um ataque a infraestruturas logísticas na região de Kiev", adiantou o chefe de Estado ucraniano. 

"É exatamente disto que a Ucrânia fala todos os dias: da necessidade de pôr fim a estes ataques selvagens contra a vida. Neste momento, os Estados Unidos têm a oportunidade de enviar ao agressor o sinal certo: que haverá pressão justificada e que a guerra tem de chegar ao fim. Esperamos que o projeto de lei do senador Lindsey Graham venha a tornar-se lei e que a sua influência ajude a forçar a Rússia a optar pela paz", disse Zelensky, agradecendo o apoio de todos. 

A nova vaga de ataques russos contra várias cidades ucranianas ocorre numa altura em que a Rússia confirma que uma torre de refrigeração de uma central nuclear, em Kursk, foi “atingida por um drone” durante a madrugada de quinta-feira.



A Agência Internacional de Energia Atómica foi informada deste ataque, indicando que a unidade do reator “estava em funcionamento” no momento em que foi atingida. Na nota partilhada nas redes sociais, o diretor da agência da ONU, Rafael Grossi, afirma que os ataques a instalações nucleares "são inaceitáveis". 

Nem a Rússia nem a Ucrânia comentaram ainda as informações fornecidas pela agência da ONU.

Em julho, o governador da região de Kursk acusou a Ucrânia de atingir uma torre de refrigeração na central nuclear de Kursk II, que está em construção junto à unidade original, erguida na década de 1970.

Em 2024, o Presidente russo, Vladimir Putin, acusou Kiev de planear um ataque à central e, no ano seguinte, um drone ucraniano iniciou um incêndio nas imediações das instalações, mas não foi detetado qualquer nível anormal de radioatividade.

As centrais nucleares têm sido um dos motivos de preocupação associada à invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

A AIEA alerta regularmente para o risco de uma catástrofe, sobretudo nas centrais de Zaporijia, a maior da Europa e que se encontra sob ocupação russa no sul da Ucrânia, e de Chernobyl, a norte de Kiev, onde a estrutura erguida para confinar os depósitos radioativos libertados pelo desastre nuclear, ocorrido em 1986, foi atingida por um drone russo.

(Com Lusa)

Atualizado com informação divulgada por Volodymyr Zelensky

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