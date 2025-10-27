Mundo
Ucrânia e aliados juntos para rápido plano de cessar-fogo, avança Zelensky
A Ucrânia e os seus aliados concordaram em trabalhar num plano de cessar-fogo nos próximos dez dias, disse o presidente Volodymyr Zelensky, após a proposta do presidente norte-americano de interromper a guerra nos moldes atuais.
"Alguns pontos rápidos. Como um plano de cessar-fogo. Decidimos que vamos trabalhar nele na próxima semana ou dez dias", afirmou o presidente ucraniano ao jornal norte-americano Axios numa entrevista publicada esta segunda-feira.
Zelensky acrescentou que a Ucrânia – para pressionar a Rússia para negociações – estava a pedir ao governo norte-americano não apenas mísseis Tomahawk, mas "coisas semelhantes" que não exijam treino prolongado.
"O presidente Trump está preocupado com a escalada. Mas penso que, se não houver negociações, haverá uma escalada de qualquer forma. Penso que, se Putin não parar, precisamos de algo para o travar. As sanções são uma dessas armas, mas também precisamos de mísseis de longo alcance", acrescentou Zelensky.
No entanto, o presidente ucraniano está cético quanto à disponibilidade do homólogo russo aceitar qualquer plano de paz.Zelensky negou ainda que as forças russas controlem, ou venham a controlar, a região do Donbass.
"A Rússia não consegue. Não tem efetivos suficientes. Os seus fortes batalhões foram destruídos. Hoje, no campo de batalha, permanecemos praticamente onde estávamos nos últimos dois e três meses", garantiu.
Zelensky afirmou que os generais ucranianos lhe comunicaram que a Rússia tinha perdido 346 mil soldados mortos ou feridos em 2025. “Este número é quase idêntico ao que mobilizou durante esse período”, afirmou. As estimativas de baixas russas variam bastante.
