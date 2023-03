Ucrânia e China. Zelensky admite encontro com Presidente chinês

Foto: Serviço de imprensa da presidência da Ucrânia via Reuters

Volodymyr Zelensky admite encontrar-se com Xi Jinping. Em entrevista à Associated Press, o presidente ucraniano diz que gostava de falar com o homólogo chinês e que está pronto para o receber.