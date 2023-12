Ucrânia e Moldova. Líderes europeus chegam a acordo para abertura das negociações de adesão

O Conselho Europeu decidiu esta quarta-feira abrir as negociações formais de adesão à União Europeia com a Ucrânia e a Moldova.

Através da rede social X, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considerou que este é "um sinal claro de esperança para os cidadãos destes países e para o nosso continente".







Para além de decidir abrir negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldova, o Conselho Europeu concedeu ainda o estatuto de candidato à Geórgia e anunciou que irá abrir negociações com a Bósnia e Herzegovina "assim que for alcançado o grau necessário de cumprimento de critérios de adesão".



Também no X, antigo Twitter, a presidente da Comissão Europeia, saudou a abertura de negociações. Ursula von der Leyen considerou que se trata de uma decisão que ficará na história da UE.



"Os líderes decidiram abrir negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia e conceder o estatuto de país candidato à Geórgia. Uma decisão estratégica e um dia que ficará gravado na história da nossa União", argumentou.



Abstenção húngara





Esta decisão de dar luz verde à abertura de negociações foi alcançada não obstante a oposição por parte da Hungria, que durante várias semanas tinha prometido bloquear a decisão. De acordo com fontes europeias, o primeiro-ministro húngaro abandonou a sala no momento da votação, embora tivesse conhecimento da mesma.



Uma abstenção tácita, sendo que as discussões sobre o alargamento da UE devem ser tomadas por unanimidade e sem qualquer tipo de oposição.







Entretanto, no Facebook, Órban considerou que se tratou de uma "má decisão".



"A adesão à Ucrânia à UE é uma má decisão. A Hungria não quer participar desta má decisão", considerou o líder húngaro.



A fórmula encontrada para aprovar a decisão é inédita na história europeia. De acordo com o Politico, a solução foi sugerida pelo chanceler alemão, Olaf Scholz, sendo que a proposta foi trabalhada em discussões anteriores à reunião de hoje.



Órban esteve "momentaneamente ausente da sala de forma pré-acordada e construtiva", acrescenta o site.



A reação da Ucrânia e Moldova







Em reação à decisão do Conselho Europeu, o presidente da Ucrânia assinalou, na rede social X, que a História "é feita pelos que não estão cansados de lutar pela liberdade".



"O Conselho Europeu decidiu iniciar as negociações com a Ucrânia e a Moldova, agradeço a todos os que trabalham para que isto acontecesse e todos os que ajudaram. Hoje felicito cada ucraniano", acrescentou ainda Volodymyr Zelensky.







Na Moldova, a presidente Maia Sandu elogiou a decisão dos líderes europeus.



"A Moldova vira hoje uma nova página com o sinal verde da UE para as negociações de adesão. Sentimos hoje o caloroso abraço da Europa. Obrigado pelo vosso apoio e fé na nossa jornada", escreveu a responsável na rede social X.