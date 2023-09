Ucrânia e Rússia presentes em julgamento da ONU

Foto: Piroschka van de Wouw - Reuters

A queixa foi apresentada em fevereiro de 2022. Os dois países vão apresentar os argumentos.



Outros 32 Estados vão ser testemunhas no processo, todos a favor da Ucrânia.



No entanto, este tribunal da ONU não tem mecanismos legais para forçar os Estados-membros a cumprirem as decisões.



As audições vão decorrer até ao dia 27 de setembro em Haia. A Rússia já apresentou os primeiros argumentos.