Ucrânia. EUA comprometem-se a apoiar força de defesa liderada pela Europa após cessar-fogo

(em atualização)





Os aliados europeus e os EUA chegaram, esta terça-feira, a um compromisso coletivo para fornecer garantias de segurança à Ucrânia quando existir um cessar-fogo.

Os principais aliados da Ucrânia estiveram reunidos esta terça-feira em Paris para conversações cruciais sobre a segurança de Kiev num cenário de eventual cessar-fogo com a Rússia.

We just held a productive and important meeting of the Coalition of the Willing in Paris to advance our support for Ukraine. We stand ready to commit to a system of politically and legally binding guarantees that will be activated once a ceasefire enters into force.



A cimeira da chamada "Coalition of the Willing" - a coligação de países para dar força à Ucrânia - decorreu sob incerteza, numa altura em que a Administração do presidente norte-americano Donald Trump desviou atenções para a Venezuela, após a operação militar dos Estados Unidos que levou à captura de Nicolás Maduro.

Envio de tropas continua a dividir aliados

A França e o Reino Unido têm coordenado o esforço multinacional, defendendo que a primeira linha de defesa contra uma nova agressão russa deverá ser o próprio exército ucraniano, reforçado com treino e armamento.



O presidente francês admitiu também a possibilidade de forças europeias serem destacadas para longe da linha da frente como elemento dissuasor. No entanto, esta questão divide os aliados.



A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, reiterou esta terça-feira que continua a ser contra o envio de tropas terrestres italianas como parte das garantias de segurança para Kiev.



"Ao reafirmar o apoio da Itália à segurança da Ucrânia, em consonância com a sua posição de longa data, a primeira-ministra Meloni reiterou alguns pontos-chave da posição do governo italiano sobre a questão das garantias, em particular a exclusão do uso de tropas terrestres italianas", afirmou o seu gabinete em comunicado após a reunião em Paris.



O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, também descartou o envio de tropas polacas para o país.



Da parte de Portugal, o primeiro-ministro Luís Montenegro, que participou na reunião em Paris, O líder do Governo português acrescentou, no entanto, que "não está fora de hipótese uma participação das nossas forças armadas numa equipa multinacional que possa estar alocada a uma missão de paz".



Espanha, por sua vez, vai propor às suas forças armadas que ajudem a consolidar a paz na Ucrânia assim que for negociado um cessar-fogo. "O Governo espanhol vai propor que abramos as portas à participação militar na Ucrânia", disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez em conferência de imprensa esta terça-feira, acrescentando que vai discutir tal envolvimento com os principais partidos políticos do país.



e comprometemo-nos com um sistema de garantias política e juridicamente vinculativas que serão ativadas assim que um cessar-fogo entrar em vigor, para além dos acordos bilaterais de segurança e em conformidade com os nossos respetivos acordos legais e constitucionais", lê-se no comunicado final da reunião em Paris, ao qual a RTP teve acesso.A coligação, com o apoio dos Estados Unidos, concordou também em continuar a prestar assistência militar e armamento essenciais a longo prazo às Forças Armadas da Ucrânia.Segundo o comunicado, foi realizado um planeamento militar coordenado para preparar medidas de segurança no ar, no mar e em terra, bem como para a regeneração das forças armadas da Ucrânia. "Estas medidas de segurança devem ser rigorosamente implementadas a pedido da Ucrânia, assim que se consiga uma cessação credível das hostilidades", esclarece, afirmando que estes elementos serão liderados pela Europa, com a participação também de membros não europeus da Coligação, e com a participação dos EUA, incluindo capacidades americanas como a inteligência e a logística, para além do compromisso dos EUA em apoiar a força em caso de ataque.Os aliados concordaram também em finalizar os compromissos vinculativos que definem a abordagem para apoiar a Ucrânia e restaurar a paz e a segurança em caso de um futuro ataque armado por parte da Rússia. Estes compromissos podem incluir a utilização de capacidades militares, inteligência e apoio logístico, iniciativas diplomáticas e a adoção de sanções adicionais.Os Estados Unidos estiveram representados pelos enviados de Trump Steve Witkoff e Jared Kushner, depois de o secretário de Estado Marco Rubio ter cancelado a presença por motivos ligados à intervenção militar na Venezuela."A UE contribuirá para os esforços que garantam as medidas de segurança de que a Ucrânia necessita para qualquer acordo de paz duradoura", garantiu