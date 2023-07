Ucrânia. EUA ponderam ajudar com bombas de fragmentação

O presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, adianta que as tropas russas estão já a usar estas bombas no campo de batalha. E diz que as forças ucranianas já receberam estas armas de outros aliados.



A Casa Branca põe, por isso, esta ajuda em cima da mesa.



Estas bombas abrem no ar e libertam várias munições, que são dispersas numa área grande, conseguindo assim destruir vários alvos ao mesmo tempo.