Ucrânia. Exército civil prepara-se para potencial invasão russa

, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, na sexta-feira passada, aoAtualmente, Moscovo tem dezenas de milhares de soldados perto da fronteira com a Ucrânia e Kharkiv, no leste do país e a 42 quilómetros da fronteira, é a segunda maior cidade da ex-república soviética e uma das que abriga mais antigas fábricas de tanques, aviões e tratores.

“Direi de forma realista que se a Rússia decidir aumentar a escalada é óbvio que o fará nos territórios onde historicamente há pessoas que costumavam ter laços familiares com a Rússia”, disse Zelenskiy. “Kharkiv, que está sob controlo do Governo da Ucrânia, pode ser ocupada. A Rússia precisa de um pretexto: vai alegar que está a proteger a população de língua russa”.



Soldados civis de Kharkiv

População local na linha da frente



No mesmo dia, o prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, garantiu que a cidade com 1,4 milhões de habitantes está “tranquila e controlada” e que ninguém a irá invadir., disse Ihor Terekhov, através do Facebook.Apesar da ameaça de invasão, os habitantes desta cidade ucraniana tentam viver com alguma normalidade e preparam-se para o pior cenário.Uma das velhas e desativadas fábricas de Kharkiv foi entregue às Forças de Defesa Territoriais de Kharkiv, numa altura em que a Ucrânia pondera reforçar as suas forças militares, e está a servir como local de preparação das Forças Especiais Ucranianas., explicou à Al Jazeera Mykhailo, um cidadão de Kharkiv e membro das Forças Especiais Ucranianas.Na cidade, uma equipa das Forças de Defesa territoriais em Kharkiv, composta por um grupo diversificado de soldados com diferentes habilidades e reservistas, pretende preparar a população local para proteger as suas casas e a cidade em caso de invasão.O risco é grande, segundo os analistas, que recordam que Kharkiv está localizada num potencial ponto de entrada que as forças russas podem usar se decidirem invadir a Ucrânia. E, à medida que os rumores de uma invasão correm pela cidade, o interesse pelas forças de reserva aumentou., afirmou Mykhailo.As novas bases das Forças Armadas Territoriais que estão a reaparecer em todo o país são o resultado de uma lei introduzida durante a última escalada que a Ucrânia enfrentou, que passou a permitir o uso de armas de caça para defesa territorial.Mykola Levchencko, um oficial das reservas, contou à publicação que muitas pessoas que tem treinado, compraram armas e munições pessoais, importadas dos Estados Unidos, de Israel ou da Turquia. E Vasily, um major das Forças Territoriais em Izyum, cidade próxima de Kharkiv, acredita que a Rússia enfrentará um exército bem treinado e capaz de proteger as principais cidades., disse Vasily.Apesar destes treinos e da formação de um exército paramilitar, no centro de Kharkiv não há indícios de que a cidade esteja na vanguarda de uma possível invasão. Os cafés e restaurantes estão lotados, as feiras de inverno estão a funcionar normalmente e estudantes internacionais continuam a encher as ruas.A verdade é que a ameaça de um ataque é algo que os habitantes de Kharkiv já tiveram de enfrentar e com o qual aprenderam a conviver desde que os separatistas apoiados pela Rússia invadiram o leste da Ucrânia e a Crimeia, em 2014.disse àuma adolescente, mencionada como Alina, acrescentando que já aprendeu a lidar com estas tensões e agora quer viver “uma vida normal de adolescente”.disse Roman, um recruta de 27 anos de Izyum.Mas, embora os preparativos estejam em curso, todos querem evitar uma guerra com a Rússia.