Ucrânia. Forte explosão sentida em Belgorod

Uma forte explosão ocorreu, na noite desta quinta-feira, na cidade russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia. Dois carros ficaram destruídos, as janelas de vários prédios partiram-se e formou-se uma enorme cratera no chão de duas ruas da cidade, com vinte metros de diâmetro.