Ucrânia. Grupo Wagner tenta recrutar voluntários na Sérvia e gera indignação

O grupo de mercenários Wagner está a tentar recrutar voluntários na Sérvia, causando indignação nesse país dos Balcãs. Em causa está um vídeo divulgado por um canal russo no qual se veem voluntários sérvios a treinar com as tropas de Moscovo na Ucrânia, encorajando novos voluntários a candidatarem-se.