Ucrânia. Guterres alerta para "importância crítica" de prolongar acordo de cereais

"Quero sublinhar a importância primordial da prorrogação do acordo sobre os cereais, em 18 de março, bem como da criação de condições para tirar o melhor partido das infraestruturas de exportação", disse Guterres durante a sua visita a Kiev.





O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, revelou alguns dados das exportações da Ucrânia no último ano.







Zelensky pediu o apoio de Guterres em questôes como a proteção da Ucrânia, a condenação do agressor e a liberttação de prisioneiros ucranianos inclusivé as crianças deportadas para território russo.



O trabalho é do jornalista da Antena 1 João Vasco.