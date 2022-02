Ucrânia. Joe Biden acompanha situação na sala de crise da Casa Branca

O presidente norte-americano já emitiu um comunicado a condenar o ataque russo à Ucrânia. Há uma reunião do G7 marcada para as 14h00, hora de Portugal, que deverá ser aproveitada para equacionar uma resposta conjunta. Ao final do dia, Biden fará uma nova intervenção onde deverá anunciar novas medidas.