Ucrânia. Kremlin diz não ter ainda decidido se irá prorrogar acordo de cereais

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse esta quinta-feira que a Rússia ainda não tomou uma decisão sobre o prolongamento do acordo de exportação de cereais ucranianos, assinado em julho.Depois de ter suspendido o seu envolvimento no acordo no sábado, a Rússia recuou e regressou ao acordo de exportação de cereais ucranianos na quarta-feira, argumentando que recebeu garantias de segurança por parte da Ucrânia.O chefe da diplomacia da União Europeia agradeceu às Nações Unidas e à Turquia por mediarem a reativação do acordo para exportação de cereais da Ucrânia através do Mar Negro.

"O fracasso da agressão russa"



“A implementação da iniciativa de exportação de cereais irá continuar”, disse Volodymyr Zelensky no seu discurso de quarta-feira à noite.. Oito meses após o início da ofensiva, “o Kremlin está a dizer que eles exigiram garantias de segurança da Ucrânia”, afirmou. “Duzentos e cinquenta e dois dias atrás, a Rússia exigiu garantias de segurança dos Estados Unidos da América. São mudanças realmente marcantes. Isso mostra tanto o fracasso da agressão russa, quanto o quão forte nós somos quando permanecemos unidos”, acrescentou.Também esta quinta-feira, o ministro russo dos Negócios Estrangeiros pediu às Nações Unidas que intensifique os seus esforços para ajudar a garantir as suas próprias exportações agrícolas e de fertilizantes, que também faziam parte do acordo."Ainda não vemos resultados em relação a um segundo aspeto: a eliminação de obstáculos à exportação de fertilizantes e grãos russos", disse Sergei Lavrov em conferência de imprensa."Pedimos mais uma vez ao secretário-geral das Nações Unidas que cumpra as obrigações com as quais concordou por iniciativa própria", acrescentou Lavrov, salientando que a situação precisa de ser resolvida "num futuro muito próximo".

c/ agências