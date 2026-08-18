Ucrânia lança 620 drones contra a região de Moscovo

Pelo menos uma pessoa morreu e outras 15 ficaram feridas num ataque do exército ucraniano à cidade de Energodar, perto da central nuclear de Zaporizhia, controlada pela Rússia.



A central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, tem seis reatores de água pressurizada e uma capacidade elétrica total de seis mil megawatts.





As forças russas abateram 180 drones sobre a região de Moscovo e os serviços de emergência estavam a trabalhar nos locais das quedas, escreveu no Telegram o presidente da câmara da capital, Sergei Sobyanin, sem adiantar detalhes sobre possíveis vítimas ou danos.





As interceções concentraram-se nas regiões de Belgorod, Bryansk, Kaluga, Krasnodar, Kursk, Lipetsk, Moscou, Oryol, Ryazan, Rostov, Tambov, Tula, Vladimir, Volgogrado e Voronezh, mas também ocorreram na Crimeia, entre outras áreas. Os drones atingiram um armazém da empresa russa de comércio eletrónico Wildberries e outras instalações perto de Moscovo, informou separadamente o governador regional Andrei Vorobyov. Pelo menos três pessoas, incluindo uma menina de dez anos, ficaram feridas na região.

Míssil russo mata dez pessoas em Kharkiv

O ataque à aldeia de Pechenihy, a cerca de 60 quilómetros de Kharkiv, danificou dez edifícios residenciais, um café, uma estação de correios, uma loja e pelo menos sete carros, escreveu Oleh Syniehubov na aplicação de mensagens Telegram.

Quatro anos e meio após o início da invasão russa em grande escala da Ucrânia, a diplomacia estagnou e ambos os países intensificam os seus ataques de longo alcance.

Segundo a Força Aérea Ucraniana, a Rússia lançou 147 drones entre segunda e terça-feira, dos quais 111 foram abatidos ou intercetados.



A Força Aérea Ucraniana anunciou na semana passada que iria deixar de divulgar dados detalhados sobre os ataques russos com mísseis balísticos, numa altura em que a Rússia intensifica os seus ataques com armas que a Ucrânia tem cada vez mais dificuldades em intercetar.



De acordo com um relatório da Missão de Monitorização dos Direitos Humanos das Nações Unidas na Ucrânia (HRMMU), o mês passado foi o mais letal para os civis na Ucrânia desde maio de 2022, com 437 mortes e 2.610 feridos.



Moldávia condena violação do espaço aéreo

A Moldávia faz fronteira com a Ucrânia e apoia o país na guerra da Rússia na Ucrânia. O país já lidou com vários incidentes envolvendo drones a sobrevoar o seu território e destroços perto da fronteira.

A Wildberries, alvo frequente dos ataques de Kiev após a invasão russa da Ucrânia em 2022, afirmou que destroços de drones atingiram uma parede do armazém, causando danos ligeiros.A Krymenergo, o maior fornecedor de energia da península da Crimeia, informou que distritos do Sul sofreram ataques deucranianos durante a noite.O comunicado acrescenta que vários aglomerados ficaram sem energia elétrica em consequência dos ataques e que a situação no fornecimento de energia continua a ser desafiante nas regiões noroeste, leste e sul.Um ataque com míssil russo matou pelo menos dez pessoas e feriu outras oito numa aldeia na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, disse o governador regional esta terça-feira.O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Moldávia condenou a violação do espaço aéreo do país por um objeto aéreo não identificado que explodiu na segunda-feira, segundo um comunicado divulgado nas redes sociais.A explosão incendiou a vegetação rasteira, mas não houve vítimas, disseram. A origem do objeto não foi identificada.", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.