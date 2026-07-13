Ucrânia leva de Paris caças Rafale, mísseis antiaéreos e a promessa de uma força multinacional

Horas antes, nove países europeus aceitaram unir-se em torno do desenvolvimento de um míssil antibalístico integrado , para proteger não só a Europa mas também a Ucrânia. Kiev vai ainda comprar 16 caças Rafale, franceses, que irão sobrevoar os céus ucranianos até 2028/2029, tendo obtido ainda licença para produzir diverso armamento europeu.

Ao lado do presidente Volodymyr Zelenskiy, Emmanuel Macron disse ainda que os aliados da Ucrânia concordaram em iniciar exercícios militares nos países vizinhos da Ucrânia como parte de um plano para uma força ⁠multinacional ‌que seria destacada assim que houvesse cessar-fogo com a Rússia.



"Decidimos hoje sobre os exercícios que terão lugar nos próximos meses", referiu o presiendet francês. "Serão realizados nos países vizinhos da Ucrânia para validar os nossos planos de destacamento e demonstrar que estamos prontos, determinados e fiáveis", esclareceu.

Licenciar produção à Ucrânia





Paris está ainda a licenciar a produção de vários recursos, incluindo o míssil Scalpcruise, anunciou ainda Macron.



"No início desta tarde, o Presidente (Volodymyr) Zelenskiy e eu acordámos um roteiro entre os nossos dois países, implementando o que tinha sido acordado em princípio em Novembro passado relativamente à nossa cooperação bilateral em matéria de defesa", disse o presidente francês. Esta foi a primeira vez que a França aceitou licenciar a produção à Ucrânia, uma medida que lhe permitiria aumentar os stocks numa altura em que a Rússia está a intensificar os ataques contra o país.

A produção centra-se nas bombas ar-terra guiadas com precisão AASM, nos mísseis intercetores de defesa aérea Aster e nos mísseis de cruzeiro de longo alcance Scalp, lançados do ar, que também são produzidos pela Grã-Bretanha. A produção centra-se nas bombas ar-terra guiadas com precisão AASM, nos mísseis intercetores de defesa aérea Aster e nos mísseis de cruzeiro de longo alcance Scalp, lançados do ar, que também são produzidos pela Grã-Bretanha.





Já o Reino Unido e a UE acordaram apoios orçados em 90 mil milhões de euros.

Projeto Freya





Sobre o projeto de desenvolvimento do míssil balístico integrado, o líder francês frisou que a coligação formada esta segunda-feira, visa, em particular, "unir as nossas forças e conhecimentos para desenvolver novas capacidades".





"Este é o objetivo do projeto Freya, que, ao combinar as capacidades dos nossos países e de várias das nossas indústrias, nos permitirá desenvolver uma oferta conjunta e acelerar a proteção da Ucrânia", afirmou. O Freya é um projeto de defesa antimíssil balístico liderado pela empresa ucraniana Fire Point, concebido como uma alternativa mais barata ao míssil americano Patriot ou ao míssil franco-italiano Aster.





O presidente francês anunciou também que serão cedidos sistemas de radar à Ucrânia.





Acrescentou que Zelensky também pediu a entrega de sistemas de defesa aérea SAMP-T de última geração, que se seguiriam às entregas da versão anterior e de um lote de mísseis.





Durante a conferência de imprensa conjunta, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu que o seu país possuía "apenas os componentes do sistema" necessários para o seu desenvolvimento.



"Juntos, nos próximos 12 meses, podemos desenvolver este míssil antibalístico", afirmou, acrescentando que seria "produzido em massa" e "de baixo custo".



"Este é um dia histórico para todos nós", concluiu.





Portugal já admitiu que poderá vir a fazer parte do projeto, conforme avançou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.

O presidente francês, um dos vitoriosos desta segunda-feira, anunciou estes acordos depois da conclusão da Cimeira da Coligação de Boa Vontade, que teve lugar em Paris e juntou vários Estados e Instituições no apoio à defesa da Ucrânia contra a Rússia.